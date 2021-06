Non arrivano buone notizie in merito alle condizioni di Ousmane Dembélé. L’attaccante esterno del Barcellona, costretto a lasciare il ritiro della Francia dopo l’infortunio riportato durante la gara pareggiata contro l’Ungheria all’Europeo, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi per oltre 4 mesi. Una decisione presa dopo la visita con i medici del Barcellona alla quale Dembélé si è sottoposto alla Ciutat Esportiva Joan Gamper in giornata. Il quotidiano francese, inoltre, sottolinea come il problema accusato da Dembélé sia di natura muscolare – una lesione del bicipite femorale destro – e non un infortunio al tendine del ginocchio come invece sembrava in un primo momento.