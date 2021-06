Italia-Austria, la vigilia LIVE

La possibile formazione

In difesa rientrerà Spinazzola sulla sinistra, a destra Di Lorenzo favorito su Toloi con Florenzi ancora fermo ai box; in mezzo accanto a Bonucci ci sarà Acerbi visto che Chiellini è sulla via del recupero ma non ancora pronto. A centrocampo, accanto agli insostituibili Jorginho e Barella, Verratti o Locatelli (il dubbio da sciogliere, vediamo se ci riusciamo nell'allenamento che inizia alle 10 e che per 15' sarà in diretta su Sky Sport 24). In attacco il tridente Berardi-Immobile-Insigne.

Ricapitolando (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti (Locatelli); Berardi, Immobile, Insigne