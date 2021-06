Slovacchia-Spagna, le probabili formazioni

A Siviglia si gioca Slovacchia-Spagna, in palio la qualificazione agli ottavi di finale. Tanti cambi per Luis Enrique, mentre Tarkovic lancia Haraslin del Sassuolo. Le probabili formazioni e tutte le informazioni su come guardare la partita in tv Condividi:

Il girone E di Euro 2020 ancora deve dare i suoi verdetti, sarà decisiva l'ultima giornata con le quattro squadre tutte in corsa per la qualificazione. La Spagna affronta la Slovacchia a Siviglia e ha bisogno di una vittoria per ottenere il pass per gli ottavi di finale. La Nazionale di Luis Enrique ha ottenuto solo due pareggi nelle prime due gare ed è quindi al terzo posto nel girone con 2 punti. La Slovacchia, invece, di punti ne ha 3, grazie al successo conquistato all'esordio contro la Polonia, seguito poi dalla sconfitta con la Svezia.

Le probabili formazioni approfondimento Busquets negativo dopo 12 giorni: torna in gruppo Il Ct slovacco Tarkovic potrebbe confermare gran parte dell'undici che ha affrontato la Svezia. L'unica novità dovrebbe essere rappresentata da Haraslin, esterno del Sassuolo, che entrerebbe nel terzetto di trequartisti completato da Hamsik e Mak alle spalle di Duda. A guidare la difesa, ovviamente, ci sarà l'interista Skriniar. Solito 4-3-3 per la Spagna, questa volta però dovrebbe esserci Sarabia nel tridente offensivo con Gerard Moreno e Alvaro Morata. Possibile rivoluzione a centrocampo, con Busquets e Thiago Alcantara unici sicuri di un posto. Con loro potrebbe esserci Koke. Dietro spazio ad Azpilicueta e Gayà esterni, con Laporte sicuro titolare al centro. Con lui dovrebbe esserci Eric Garcia, con Pau Torres in panchina. Slovacchia (4-2-3-1): Dúbravka; Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kucka, Hrošovský; Haraslin, Hamsík, Mak; Duda. Ct. Tarkovic Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Gayà; Koke, Busquets, Thiago; Gerard Moreno, Morata, Sarabia. Ct. Luis Enrique

Ct Slovacchia: "Credo ancora nella qualificazione" approfondimento In 12 sono agli ottavi: tutti gli accoppiamenti Tre punti nelle prime due giornate e qualificazione ancora possibile. Il Ct slovacco Stefan Tarkovic ci crede: "Svezia e Polonia erano favorite contro di noi, ma la Spagna non è solo la favorita del girone ma è anche tra le favorite del torneo. Dobbiamo prepararci bene per la partita. Io credo ancora nella qualificazione", le sue parole in conferenza stampa. Ct Spagna: "Sicuro che vinceremo e ci qualificheremo" Luis Enrique insegue ancora la prima vittoria nel torneo ma è fiducioso: "Siamo tra le squadre che hanno creato più occasioni, però siamo mancati nella finalizzazione. Dobbiamo migliorare solo in quest'aspetto. Sono convinto che vinceremo e passeremo il turno, ma ne ero convinto anche prima delle gare precedenti. Non vedo l'ora che i miei calciatori facciano il salto di qualità che ci permetterà di conquistare ciò che meritiamo", le parole del Ct spagnolo.