Southgate: "Occcasione per fare la storia"

leggi anche

Kane come Neuer, indosserà la fascia arcobaleno

Alcuni dubbi di formazione per Southgate, che nei giorni precedenti al match ha provato la difesa a 3 e potrebbe proporla già dal primo minuto. Il commissario tecnico inglese, intervenuto in conferenza stampa, si è soffermato anche sulle condizioni fisiche di Mount e Chilwell, entrambi entrati in contatto con Gilmour (calciatore della Scozia risultato positivo al Covid) e il cui isolamento è terminato a mezzanotte: "Situazione complicata, c’è un periodo necessario di adattamento fisico e tattico. È una decisione difficile che devo ancora prendere". Southgate si è poi soffermato sull'importanza di un match come Inghilterra-Germania: "E' una partita che probabilmente arriva troppo presto, vale più di un ottavo di finale, ma è successa la stessa cosa per Belgio-Portogallo. Per la mia squadra sarà una grande opportunità per fare la storia". E sull'eventualità di arrivare ai calci di rigore come nel 1996: "Ci alleniamo sempre a tirarli, dopo ogni seduta. E Pickford è bravo a pararli".