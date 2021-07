Non si ferma la marcia degli Azzurri a Euro 2020, torneo che celebra la squadra di Mancini dopo il 2-1 al Belgio ai quarti di finale. Si torna in campo martedì 6 luglio, alle 21 a Wembley, contro la Spagna di Luis Enrique che ha eliminato ai rigori la Svizzera

Un altro passo di una meravigliosa Italia , che prosegue la sua corsa agli Europei . A Monaco di Baviera ecco la quinta vittoria in altrettante partite della Nazionale di Roberto Mancini, che batte 2-1 il Belgio e continua a sognare . Reti di Barella e Insigne, inutile il rigore trasformato da Lukaku per un’altra serata memorabile. Appuntamento in semifinale per gli Azzurri, dove c’è ancora una big ad attenderli.

La prossima avversaria dell'Italia e la data dei quarti

Ci sarà la Spagna nel prossimo impegno dell’Italia, avversaria che aveva già staccato il pass per la semifinale prima della partita degli Azzurri. Si torna a Wembley, martedì 6 luglio alle ore 21, per regalarsi una storica finale sempre nel tempio londinese. Prima, però, la sfida contro una vecchia conoscenza italiana come Luis Enrique, Ct della Roja che allena altri due protagonisti in Serie A come Alvaro Morata (Juventus) e Fabian Ruiz (Napoli).