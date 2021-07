Il difensore, 180 presenze e 23 reti con la nazionale spagnola, mette in guardia la squadra allenata da Luis Enrique verso la semifinale di Wembley: "Gli italiani hanno sempre quel pizzico di esperienza in più, gestiscono molto bene i piccoli dettagli in queste partite". E con Iniesta ricorda la vittoria per 4-0 nella finale di Kiev: "La possibilità di vincere la terza grande competizione in quattro anni fu un'enorme motivazione"

"Contro l'Italia ricordo il 4-0 di Euro 2012"

leggi anche

Barella: "Renderemo orgoglioso Spinazzola"

Il centrale difensivo 35enne ha anche ricordato la vittoria della Spagna contro l'Italia nella finale di Euro 2012, giocata a KIev. Quel 4-0 rappresentò il terzo successo in campo internazionale della nazionale spagnola in quattro anni, dopo Euro 2008 e i Mondiali 2010. "Dietro ciò che viviamo c'è fatica, dedizione, lavoro e professionalità. Sapevamo di essere una squadra storica, d'epoca - ammette- sentivamo la difficoltà di vincere Europei, Mondiali e poi ancora gli Europei ma la possibilità di raggiungere quel traguardo ci ha motivato ancora di più e ci ha permesso di raggiungere un record praticamente impossibile da superare, almeno per molti anni". Di quella partita, a nove anni di distanza, Ramos ricorda ogni dettaglio: "Vicente del Bosque (ct spagnolo all'epoca, ndr) mise molta enfasi in generale sulla squadra avversaria, non su un giocatore in particolare perchè si trattava di una grande Italia con Pirlo, Cassano, un giovane Balotelli in uno stato di forma splendido. Passare in vantaggio dopo pochi minuti con Fabregas fu fondamentale". Un pensiero anche per Jordi Alba, unico reduce di quella finale tra i titolari oggi allenati da Luis Enrique: "Non smette mai di andare su e giù per la fascia".