Divertente appello della Spagna attraverso i social, invito esteso ai propri tifosi per la semifinale di martedì contro l'Italia. Attenzione, non si parla solo dei connazionali che vivono in Inghilterra: sfruttando costumi e tradizioni nazionali, dalla paella alla macarena, si "arruolano" gli inglesi per sostenere la Roja. Basterà per convincerli?

Scorre il countdown per la prima semifinale degli Europei , sfida che ci riguarda da vicino. Cresce l’attesa per Italia-Spagna , imperdibile sfida che vale un posto in finale (martedì in diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251). È il confronto in campo tra le squadre di Roberto Mancini e Luis Enrique, spettacolo in campo e sugli spalti : come era stato reso noto nelle settimane precedenti, la capienza di Wembley verrà allargata a 60mila spettatori per gli ultimi tre atti di Euro 2020. Ecco perché il pubblico avrà la sua fetta nella storia del match, un fattore che ha spinto la Federcalcio spagnola a correre ai ripari . Tutto si è svolto attraverso i social , vetrina utilizzata per un post significativo: " All'attenzione di tutti gli spagnoli che vivono in Inghilterra: vogliamo sentirvi martedì. Di fronte all'impossibilità di viaggiare dalla Spagna, è arrivato il vostro momento. Abbiamo bisogno di voi!!!". In realtà l’appello della Roja era appena iniziato.

Paella e macarena

Il ricorso all’inglese con "We need you" ha anticipato ulteriori inviti attraverso i social, destinati non solo ai connazionali che vivono in Inghilterra. Ebbene, la strategia della Spagna è rivolta proprio al pubblico britannico sfruttando costumi e tradizioni nazionali. E come? "Se la paella è il tuo cibo preferito e vivi in Inghilterra, questo messaggio è per te: ti aspettiamo a Wembley!". E ancora: "Se sai ballare 'La Macarena' e vivi in Inghilterra, soddisfi tutti i requisiti. Abbiamo bisogno di te!". Insomma, un arruolamento vero e proprio quello allestito a distanza dalla Spagna per aumentare il numero dei propri sostenitori in semifinale. Divertente l’appello della Roja, chiamata a raccolta che anticipa una partita da non perdere. Nemmeno sugli spalti.