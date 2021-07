Italia-Spagna nel ricordo di Raffaella Carrà: era il suo "derby"

La grande artista, scomparsa a 78 anni, è stata sempre "divisa" tra l'Italia e la Spagna, dove era amatissima già dagli anni '70 e la semifinale europea di martedì sarà giocata anche nel suo ricordo. Bonucci: "La tua energia rimarrà per sempre". Tifosa juventina, era anche molto amica di Maradona, che per andare a un suo concerto passò una notte in prigione...

Italia-Spagna senza Raffaella Carrà non potrà mai essere la stessa fiesta. Era il suo derby: non si sbilanciava mai quando le veniva chiesto per chi tifasse tra le due nazionali, e come avrebbe potuto? Così amata in terra iberica da ricevere il titolo di dama al Orden del Mérito Civil, una delle massime onorificenze spagnole. Un amore esploso nel 1976, con La hora de Raffaella. "Una trasmissione di quattro puntate - raccontò al Corriere della sera - un'ora ciascuna. Non mi conosceva nessuno. Parlavo poco la lingua. Ma avevo i miei ballerini, vestiti bellissimi e un modo di fare spettacolo tutto nuovo per loro. Però sono stata fortunata, il mio programma veniva dopo partite di calcio ad alto richiamo, roba tipo Real Madrid-Barça, ecco il perché del grande successo". Da lì ogni suo tormentone passerà per la Spagna, da Pedro a Ballo, ballo, le sue hit da milioni di dischi avranno quasi sempre un sapore marcatamente latino, icona incontrastata del genere. Aveva una simpatia per il Real, la "versione spagnola" della sua Juventus: ma anche in questo caso, davanti a una sfida internazionale, preferiva rimanere imparziale per non fare un torto alle sue "due" patrie. Come nel 2017, in occasione della Festa del 2 giugno, testimonial dell'ambasciata italiana a Madrid per festeggiare l'anniversario della Repubblica, proprio alla vigilia della finale di Champions tra Merengues e bianconeri: "Speriamo che sia una bella partita - il messaggio dal palco del Palazzo del Conde Duque, dopo aver improvvisato a furor di popolo anche un Com'è bello far l'amore... - suerte a entrambe".

Raffaella Carrà ospite della Juventus nel 2012, negli anni di Antonio Conte - ©LaPresse

La fede per la Juventus e il ricordo di Bonucci

"Cara Juve, mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te...". All'interno dei confini nazionali gli "obblighi diplomatici" traballavano come ai tempi d'oro del Tuca-Tuca, perché il DNA dell'artista romagnola era sfacciatamente juventino. Più volte madrina del club, ospite alla Continassa nel 2019, felice come una ragazzina (qual era) di poter stringere i suoi idoli Bonucci e Chiellini, oggi nostri alfieri azzurri che contro la Spagna agli Europei giocheranno anche per lei. "Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre", il commiato di Leo, protagonista di una puntata di "A raccontare comincia tu". Accompagnato dall'affettuoso saluto della Juventus: "Ciao, Raffaella".

I messaggi di Bonucci e della Juventus per la scomparsa di Raffaella Carrà

Maradona e quella notte in prigione per Raffaella L'unica eccezione - per cui non fu certo accusata di tradimento - la fece per il Napoli di Maradona, per l'amicizia personale che la legava a Diego, che per lei andava matto (come tutti gli argentini e più in generale i sudamericani). "L'ho conosciuto in Italia quando lo invitavo ai miei programmi - confessò al Messaggero - ma la prima volta è venuto lui da me ed è pure finito in prigione. Io cantavo in una grande arena a Buenos Aires. Era il 1979. Lui avrà avuto 18 anni. L’arena era piena, non c’era più posto, ma lui tentò comunque di entrare per ascoltarmi. Disse ai poliziotti: ‘Non sapete chi sono io!’. Lessi questa storia il giorno dopo sul Clarin. Per colpa mia Diego aveva passato la notte in guardina". Nel 1998 preparò una "carrambata" per il Pibe, portando in studio a Roma tutti i compagni di Dieguito nel Napoli del primo scudetto. Maradona ricambiò dedicandole nel 2005 una serata alla "Noche del Diez", con la coppia scatenata al ritmo di Fiesta, uno dei più celebri successi della diva. Che riservò un pensiero molto toccante per Diego nel giorno della sua scomparsa: "Caro, caro Amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene".