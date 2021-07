Gli "Europalpiti" di Giorgio Porrà. Lo speciale

La narrazione di Giorgio Porrà ripercorre le vicende più incisive del torneo ancora in corso. “L’Europeo degli stadi in festa, dei cuori in allarme, delle magie improvvise, delle denunce in ginocchio, degli arcobaleni inclusivi, degli abbracci simbolici, dell’Italia che svela la sua bellezza proiettata nel futuro”, anche se non dovesse replicare la vittoria del 1968.

Appuntamento con “Europalpiti: album sentimentale”, la nuova produzione originale Sky Sport, in onda a partire dal 6 luglio, primo passaggio alle ore 19.30 su Sky Sport Football. Il programma, ambientato come di consueto nei padiglioni del Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, è disponibile dal 6 luglio 2021 on demand e su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW.