Le probabili formazioni di Italia-Spagna

Mancini conferma la fiducia a Immobile e punta su Emerson Palmieri come sostituto di Spinazzola a sinistra; Luis Enrique si affida a Dani Olmo in avanti. Italia-Spagna in diretta dalle 21 su Sky Sport Football e Sky Sport Uno Condividi:

L'ultimo passo prima della finale. Sfida tutta da vivere quella tra Italia e Spagna che questa sera decreterà la prima finalista di Euro 2020 (l’altra uscirà dall’altra semifinale tra Inghilterra e Danimarca in programma mercoledì). Una gara che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Football (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport uno (satellite, digitale terrestre e internet) a partire dalla ore 21; anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

La probabile formazione dell'Italia leggi anche Mancini: "Immobile? I criticati spesso decisivi" Una sola novità, obbligata, rispetto alla formazione che ha battuto il Belgio ai quarti. Roberto Mancini conferma il blocco azzurro, con l’inserimento di Emerson Palmieri a sinistra al posto dell’infortunato Spinazzola; con lui in difesa Di Lorenzo a destra e la coppia centrale composta da Bonucci e Chiellini. A centrocampo ancora spazio al il trio Barella, Jorginho e Verratti, mentre in avanti ci saranno Chiesa e Insigne insieme a Immobile, confermato da Mancini come riferimento offensivo. ITALIA (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini.