Il ct della Nazionale ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Spagna. "Sono forti come il Belgio, sarà difficile". Su Immobile: "I più criticati di solito decidono i tornei...".

La semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna, in programma a Wembley domani, martedì 6 luglio, si giocherà in uno stadio pieno soprattutto di inglesi. Le restrizioni legate al Covid hanno penalizzato parecchi tifosi di Italia e Spagna e il ct Roberto Mancini ha commentato con un certo dispiacere: "è una cosa ingiusta, sinceramente". "Per il resto meglio giocare davanti al pubblico piuttosto che giocare con poche persone - ha osservato il ct azzurro alla vigilia -, credo sia il bello dello sport, del calcio, degli spettacoli in generale. Ma trovo molto ingiusto che non ci siano metà tifosi italiani e metà spagnoli". Il Ct ha anche rassicurato tutti sulle condizioni di Belotti, che aveva preso un colpo col Belgio, e Toloi: "Anche Rafael è a posto".

"Sarà una sfida in equilibrio. Luis Enrique bravissimo allenatore" leggi anche Italia-Spagna, la vigilia LIVE Mancini sfugge alle previsioni di chi considera gli azzurri favoriti alla vigilia del confronto con la Spagna: "L'Italia e la Spagna se sono qua hanno fatto bene entrambe, sono arrivate qua con merito: le percentuali sono a metà. Sarà sicuramente una bella partita, sia noi che loro abbiamo giocatori di talento, verrà fuori una bella gara", ha osservato il Ct, elogiando Luis Enrique: "E' un bravissimo allenatore, riesce a far giocare bene le sue squadre".

"Immobile? Di solito i più criticati ti fanno vincere..." Il ct azzurro ha speso alcune parole per difendere dalle critiche il suo attaccante, Ciro Immobile, apparso poco brillante nell'ottavo di finale col Belgio. "Immobile è ancora la Scarpa d'oro, è uno di quelli che ha fatto più gol negli ultimi anni e in un Europeo o in un Mondiale accade sempre che quello più criticato alla fine è quello che risolve una partita o il torneo. Siamo abbastanza tranquilli in questo momento".