Italia-Spagna, dove vedere la partita in tv

Gli Azzurri di Mancini devono superare l'ultimo ostacolo per accedere alla finale di Euro 2020. In semifinale, a Wembley, sfida alla Spagna di Luis Enrique. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Un ultimo ostacolo da superare per accedere in finale e continuare a inseguire il sogno europeo. È questo l'obiettivo dell'Italia, che nella semifinale di Euro 2020 a Wembley contro la Spagna vuole vivere un'altra notte magica. Dopo la straordinaria vittoria contro il Belgio nei quarti di finale, gli Azzurri di Roberto Mancini si troveranno di fronte la Roja di Luis Enrique, reduce dal successo ai calci di rigore contro la Svizzera. La vincente affronterà in finale a Wmbley, domenica 11 luglio, una tra Inghilterra e Danimarca.