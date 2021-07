Ci sarà anche il Presidente della Repubblica in tribuna a Wembley per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: una presenza che rievoca alcuni famosi episodi del passato con Sandro Pertini e Giorgio Napolitano. Appuntamento domenica 11 luglio alle ore 21, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Ci sarà anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sugli spalti di Wembley per sostenere l'Italia in occasione della finalissima degli Europei di domenica sera contro l'Inghilterra. Il capo di stato italiano ha infatti deciso di far sentire la propria vicinanza nei confronti della nazionale azzurra in occasione di una finale internazionale, che all'Italia manca dal 2012 (anche in quel caso erano gli Europei, ndr). Mattarella sarà dunque in tribuna a fare da contraltare alla presenza del Principe William e di Boris Johnson, già presenti a Wembley in occasione della semifinale contro la Danimarca. Nella speranza che la sua presenza possa rievocare alcune immagini di festa da parte dei capi di stato italiani già viste nel passato.