COPA AMERICA 2021: Argentina-Brasile a Rio de Janeiro



Nella notte tra sabato e domenica (alle 2 in diretta su Sky Sport Uno) ecco un’altra finale continentale, quella tra l’Albiceleste e la Seleção. Neymar sfida Messi, duello tra titani per una rivalità senza finale in Sudamerica. Dove si gioca? Al Maracanã, stadio nel quale 71 anni prima si consumò un vero dramma sportivo per tutto il Brasile

NEYMAR-MESSI, RESA DEI CONTI AL MARACANÀ