LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INGHILTERRA- Anche Southgate sembra orientato a confermare l'undici che ha vinto la semifinale, con un solo dubbio a centrocampo: Saka o Sancho. Confematissima la cerniera difensiva (Stones-Maguire) che ha permesso all'Inghilterra di subire un solo gol in tutto il torneo (e su punizione), così come non sono in dubbio Kane e Sterling in avanti. Foden ha saltato l'ultimo allenamento e difficilmente potrà recuperare.





INGHILTERRA, 4-2-3-1: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Ct. Southgate