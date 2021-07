Italia-Inghilterra, le probabili formazioni

Nessun dubbio per Mancini, che confermerà la stessa formazione che ha battuto la Spagna in semifinale. Un solo ballottaggio invece per Southgate, con Saka in vantaggio su Sancho per occupare uno dei tre posti sulla trequarti alle spalle di Kane. Fischio d'inizio alle ore 21 per la finalissima di Wembley, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

EUROPEI, TUTTE LE NOTIZIE