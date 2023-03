Qualificazioni Europei 2024, i risultati in diretta LIVE

Terminata la prima delle partite in programma oggi per le. Vittoria netta dellache ha battuto a domicilio. Nel primo tempo ha sbloccato McGinn al 21', poi nella ripresa è entrato McTominay e ha chiuso i giochi con una doppietta nel finale (87' e 93'), mentre gli ospiti sono rimasti in 10 per un doppio giallo a Ioannou nel recupero. È rimasto in panchina per tutta la partita Ferguson del Bologna.