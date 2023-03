Hojlund show, ma solo per un tempo

approfondimento

Il primo tempo è quasi un monologo danese, con Hojlund che si esalta e fa sembrare tutto facile per gli ospiti. Che probabilmente commettono l'errore di considerare chiusa una partita che chiusa non era.



Eppure non è un gol la prima giocata con cui Hojlund si mette in mostra: dopo 16’ infatti veste i panni dell’assistman e con una magia di tacco, dal limite dell’area, manda in porta Maehle che tagliando dalla sinistra si era inserito con i tempi giusti. Azione tutta di marca atalantina, con l’esterno che davanti al portiere si fa chiudere lo specchio. Cinque minuti più tardi, Hojlund torna a vestire i panni del bomber implacabile: Kjaer lo pesca in profondità con una palla lunga perfetta, lui attacca lo spazio dietro alla difesa kazaka e poi supera con un pallonetto dolcissimo il portiere. 1-0 al 21’, ma è solo l’inizio. Al 35’ ecco il bis, stavolta con un tocco a porta praticamente vuota dopo un rimpallo che gli fa carambolare il pallone sul piede. Ma come si dice in questi casi, anche essere al posto giusto nel momento giusto rappresenta un’abilità, per un attaccante. Stavolta non è tripletta solo perché il suo tentativo nel secondo tempo, sull’unica palla buona che gli capita nella ripresa, finisce largo: una conclusione sporca che però conferma la sua capacità di farsi trovare sempre pronto in zona gol.