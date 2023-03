Zlatan Ibrahimovic è di nuovo fermo per infortunio. E la preoccupazione, in casa Milan, inevitabilmente cresce. A dare la notizia non è il club rossonero, ma la Federazione svedese che lo aveva convocato per le gare di qualificazione a Euro 2024 contro Belgio e Azerbaigian. "Albin Ekdal, che era malato durante il raduno, non è in squadra. Nemmeno Zlatan Ibrahimovic, assente per infortunio", si legge in una nota sul sito della Federazione svedese, che non rende noto il motivo dello stop. In ogni caso, alla Friends Arena di Solna, per Svezia-Azerbaigian, l’attaccante rossonero non va nemmeno in tribuna.