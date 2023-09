Domani sera a San Siro contro l'Ucraina l'Italia non potrà più sbagliare se non vorrà compromettere il cammino verso Euro 2024. Dopo il pari in Macedonia Spalletti cambierà sicuramente alcuni elementi, probabilmente in tutti i reparti. Quello più rivoluzionato sarà l'attacco, dove con Immobile ci sarà molto probabilmente Raspadori e uno tra Gnonto, Zaniolo e Orsolini. Le ultime da Milanello, dove gli Azzurri sono in ritiro, dal nostro Peppe Di Stefano