Ottava giornata di Qualificazioni all'Europeo che si giocherà nel 2024. In campo anche l'Italia di Luciano Spalletti, impegnata questa sera contro l'Inghilterra. La partita sarà trasmessa in differita su Sky Sport Calcio a mezzanotte. Giornata anche dell'amichevole fra Francia e Scozia, alle 20.45 in diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sempre alle 20.45 anche Malta-Ucraina, altra partita del girone dell'Italia, in diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW, e Diretta Gol per seguire tutte le partite della giornata in contemporanea, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW.