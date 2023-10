Il Comitato Esecutivo Uefa ha omologato il risultato di 1-1 tra Belgio e Svezia, nel match valido per le qualificazioni a Euro 2024 che era stato interrotto all'intervallo a causa dell'attentato a Bruxelles. Sospese tutte le competizioni Uefa in Israele a causa della guerra con Hamas: Maccabi Haifa e Maccabi Tel-Aviv dovranno dunque trovarsi un nuovo stadio per le loro gare casalinghe in Europa e Conference League

Belgio-Svezia finisce 1-1. E' questa la decisione del Comitato Esecutivo Uefa relativa alla partita valida per le qualificazioni a Euro 2024, sospesa lunedì scorso a Bruxelles dopo l'attentato terroristico in centro città che ha provocato la morte di due tifosi svedesi. La gara era stata sospesa all'intervallo su richiesta e accordo delle due squadre, che non erano rientrate in campo dopo che il primo tempo si era chiuso sull'1-1 con le reti di Gyokeres e Lukaku su rigore. Il pubblico presente allo stadio Re Baldovino era rimasto all'interno dell'impianto per ragioni di sicurezza ed era stato fatto evacuare a notte fonda. La Uefa rende noto che il risultato all'intervallo viene confermato come definitivo e viene dunque omologato. Ad ogni squadra viene dunque assegnato un punto con la classifica del Gruppo F che ora vede il Belgio (già qualificato a Euro 2024) in testa con 17 punti e la Svezia al terzo posto con 7.