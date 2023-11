Un grande ritorno. Erano 5 mesi che Federico Chiesa - complici gli infortuni - non vestiva la maglia azzurra e alla sua 43^ presenza in Nazionale ha trovato una doppietta che ha steso la Macedonia del Nord e proiettato l'Italia verso la qualificazione. "C'è stata un po’ di paura all’inizio per il contatto sul ginocchio, ma ci sta, l’importante è aver vinto questa partita - ha commentato l'esterno -. Nel secondo tempo abbiamo preso questi due gol che non meritavamo secondo me per come abbiamo giocato nel complesso e adesso ci giochiamo la qualificazione contro l’Ucraina".