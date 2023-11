Un primo tempo dominato, la paura nella ripresa dopo la doppietta di Atanasov e in virtù dei fantasmi del passato, e infine i due gol che certificano la vittoria e mette il destino di Euro 2024 nelle proprie mani. L'Italia vince 5-2 contro la Macedonia del Nord e ora basterà un pari contro l'Ucraina per conquistare la qualificazione. La prova di stasera è il miglior punto di partenza, anche secondo Luciano Spalletti: "L’Italia secondo me l’ha fatta bene la partita per tutti e 90 i minuti - ha detto il Ct nel post-partita -. Purtroppo succede ogni tanto, quando pensi che il risultato sia ormai acquisito, di abbassarti un pochettino e lottare di meno su una palla. Poi sapevamo che sui calci d’angolo e calci piazzati eravamo un po’ bassi nei loro confronti, dopo aver preso gol si è alzata un po’ la squadra. Ci stava che buttassero qualche palla in area in più, poi c’è stata la casualità del secondo gol che ti incasina a livello psicologico e diventa tutto più difficile. Ci conferma di pagare dazio appena abbassiamo un attimo la tensione. Allora va messa in risalto la reazione che hanno avuto dopo il 3-2. È una qualità che abbiamo noi quella di saper arrivare davanti alla porta, perché poi andrebbero contate le occasioni avute, secondo me è un passo in avanti notevole. Per quello che mi riguarda il pezzo migliore è il secondo tempo, non il primo".