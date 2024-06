Sabato ricco di amichevoli, per le nazionali di Euro 2024. Oltre alla vittoria in Portogallo della Croazia, prossima avversaria dell'Italia. Nel Belgio doppietta di Lukaku al Lussemburgo. Tris dell’Ungheria a Israele e della Serbia alla Svezia, con l’ex laziale Milinkovic-Savic in gol. Pari tra Svizzera e Austria, così come tra Slovenia e Bulgaria. In campo ora su Sky Sport Calcio, la Spagna -seconda avversaria degli azzurri- contro l'Irlanda del Nord

