Euro 2012, i muscoli di Balotelli non bastano

Rieccoci dunque in finale, dodici anni dopo quella maledetta sera del 2000 . Nel frattempo, va detto, Trezeguet si è sdebitato e con gli interessi, regalandoci il Mondiale 2006 col suo rigore sparato sulla traversa. Ma l’Europeo ci manca dal 1968, Zoff che sollevò quella coppa da capitano ha fatto in tempo a diventare Ct della Nazionale, ed è quello che è andato più vicino a riportarlo in Italia, proprio nel 2000. Di nuovo finale, dunque : riusciranno i nostri eroi…? No, ve lo diciamo subito. No perché stavolta ci troviamo davanti la Spagna che quattro anni prima ha inaugurato un ciclo a passo di tiki-taka infilando la doppietta Europeo-Mondiale . Destinata a diventare tripletta proprio nel 2012. E se nel caso del 2000 si può parlare di rimpianti, il 4-0 della finale di Kiev non lascia spazio ai se e ai ma . Troppo forte quella Spagna per la volenterosa Italia di Cesare Prandelli, che si affida alla classe dei “bad boys” Balotelli e Cassano , scrivendo comunque pagine importanti del romanzo azzurro prima di arrivare al capitolo finale.

Italia agli Europei 2012: i muscoli di Balotelli

In Polonia e Ucraina – altro torneo organizzato da due nazioni insieme – si sfidano ancora 16 squadre: per l’ultima volta, prima dell’allargamento a 24 voluto dalla Uefa dall’edizione successiva. Quattro gironi da 4, dunque, e l’Italia non capita certo nel più semplice. In compagnia di Spagna, Croazia e Irlanda, assegnando ai “verdi” (alla loro seconda partecipazione assoluta) il titolo di “Cenerentola”, c’è da lottare in tre per due posti. Ne farà le spese la Croazia, dopo che l’Italia pareggia con entrambe le big nelle prime due gare, tutti battono l’Irlanda come previsto e la Spagna con un gol di Jesus Navas all’88° condanna i croati, passando come prima. Intanto, negli altri gironi, Repubblica Ceca e Grecia ringraziano di essere capitate nel più semplice che si potesse desiderare (ed eliminano la Russia e una Polonia in cui Lewandowski da solo non può certo fare miracoli), Germania e Portogallo avanzano umiliando l’Olanda fresca finalista del Mondiale 2010 (che chiude a 0 punti) e l’Inghilterra, per l’ennesima volta, si candida a favorita, vincendo il suo girone davanti alla Francia: eliminati sia Sheva (Ucraina) che Ibra (Svezia). Il test per misurare le ambizioni degli inglesi si chiama Italia. Rigori contro l’Italia, nello specifico, visto lo 0-0 che non si schioda nonostante la supremazia degli Azzurri. Quando Montolivo sbaglia il secondo della serie (e gli inglesi sono dunque avanti 2-1), l’Inghilterra si illude che sia fatta. Serve un colpo di genio per far cambiare il vento, e Andrea Pirlo sa come fare. Il cucchiaio nel momento più drammatico della serie riporta entusiasmo, gli inglesi si inchinano idealmente: Young sulla traversa e Cole parato da Buffon sono i rigori con cui chiudono la serie, mentre i nostri Nocerino e Diamanti sono impeccabili. La semifinale è Germania-Italia, perché intanto i tedeschi hanno scherzato contro la Grecia (4-2). La Spagna? Fatta fuori la Francia troverà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Il 28 giugno 2012 anche i maggiori detrattori di Mario Balotelli si ritrovano a petto nudo nella “posa” resa celebre da SuperMario dopo la sua doppietta nel giro di 16’. Una prova di forza come non ne fornirà più, specie in Nazionale, che però ci fa guardare con un pizzico di speranza alla finale contro gli spagnoli, forse non così irresistibili, se col Portogallo sono passati solo ai rigori. E poi, non dimentichiamolo, nella gara d’esordio ci abbiamo pareggiato.