Europeo su Sky: copertura no stop. Novità&guida tv

Su Sky e in streaming su NOW oltre 200 ore di spettacolo, tutti i 51 match in diretta, 20 in esclusiva, anche in 4K. Dal mattino alla notte con 3 studi a Berlino, Milano e negli stadi per le partite dell’Italia con Federica Masolin in conduzione. Testimonial dell’Europeo di Sky Sport sarà Giorgio Chiellini; nel team dei commentatori anche nuovi “convocati”: Laura Giuliani, Thomas Heurtaux e Angelo Ogbonna

L’attesa è finita nella Casa dello Sport di Sky, è tempo di scendere in campo per Euro 2024 , la grande competizione continentale di scena in Germania a partire da venerdì 14 giugno . Fino al 14 luglio, un’avventura straordinaria da vivere su Sky e in streaming su NOW , con tutti i 51 match in diretta, 20 in esclusiva, anche in 4K . Grande attesa per la squadra di Luciano Spalletti, chiamata a difendere il titolo conquistato a Wembley tre anni fa. Sky Sport seguirà minuto per minuto il torneo continentale e il percorso degli Azzurri , con una copertura capillare dal mattino alla sera , tecnologia al top e un dream team d’eccezione. A partire dalla prima partita della Nazionale in programma sabato 15 giugno , alle 21 : Italia-Albania . Inoltre, la collaborazione con le redazioni sportive di Sky UK, Sky De e Sky Austria garantirà una copertura ancora più estesa della Nazionale italiana e delle sue avversarie, inclusi i campi di allenamento di Inghilterra, Scozia, Germania e Austria. Sarà un mese da vivere pienamente anche sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, X, Instagram e TikTok) con l’hashtag #SkyEuro2024 .

Nel dream team di Sky Laura Giuliani, Thomas Heratux e Ogbonna

Al dream team formato da Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti e Fernando Orsi, per questa avventura si aggiungono nuovi convocati d’onore: il numero 1 del Milan e della Nazionale femminile Laura Giuliani, il francese ex Udinese Thomas Heurtaux che sarà seconda voce in telecronaca e Angelo Ogbonna: il difensore sarà special guest in studio e porterà al commento la sua esperienza in azzurro e in Premier League.

Giorgio Chiellini testimonial dell'Europeo di Sky

Torna anche chi la coppa l’ha sollevata a Wembley, Giorgio Chiellini, vero testimonial della competizione per Sky Sport: l’ex capitano azzurro sarà in collegamento da Los Angeles e accompagnerà il racconto per tutta la competizione, anche sui social, fino alla finale, dove sarà protagonista dello studio di Sky Sport allo stadio.

Federica Masolin padrona di casa

La padrona di casa sarà Federica Masolin, che condurrà direttamente sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. Federica sarà anche in conduzione per la partita inaugurale tra Germania e Scozia, il 14 giugno: per l’occasione, lo studio si accenderà dallo stadio di Monaco di Baviera.

Caressa&Bergomi per le telecronache dell'Italia

Inoltre, Sky garantirà agli appassionati la possibilità di vivere pienamente l’avventura della Nazionale italiana grazie alla presenza fissa dei tre inviati al seguito della squadra di Spalletti: Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio a supporto del nostro tridente azzurro, e di tutti gli inviati della squadra di Sky Sport. Inoltre, dopo le lacrime di gioia di tre anni fa a Wembley, la coppia formata da Beppe Bergomi e Fabio Caressa continuerà a trasmettere le grandi emozioni europee: come da tradizione, saranno insieme per le telecronache dell’Italia, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa mondiale di Berlino 2006.