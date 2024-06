Robertson: "Pronti a creare problemi a chiunque"

Il capitano della Scozia parla a Sky alla vigilia del match inaugurale con la Germania: "Non vedo l'ora - ha detto -, se saremo al nostro livello potremo creare problemi a chiunque e realizzare sogni ancora più grandi". Il Ct Clarke: "Vogliamo fare la storia superando i gironi". Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW venerdì alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD

-1 all'inizio degli Europei 2024. La tensione comincia a salire e lo testimonia anche Andy Robertson, capitano della Scozia che sarà impegnato nella gara d'esordio del torneo contro i 'padroni di casa' della Germania. "Non vedo l'ora, manca pochissimo - ha detto il terzino ai microfoni di Sky Sport. Le ultime settimane sono state intense ma ora si fa sul serio. Abbiamo ancora una notte e poi sarà il nostro momento. Possiamo prepararci ancora un po' per essere pronti". E sulla presenza in tribuna del suo ormai ex allenatore Klopp ha spiegato: "Mi ha mandato un messaggio bellissimo qualche giorno fa, quando sono diventato il capitano con più presenze della Scozia. So che sarà allo stadio, ma non gli ho chiesto consigli. Penso che sappia bene che non ne ho bisogno".