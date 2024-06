Spalletti: "Siamo dei giganti e degli eroi"

Il Ct degli Azzurri ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match d'esordio contro l'Albania: "Contiamo su Barella -ha spiegato -, ma deve ancora sviluppare l'allenamento di oggi e quello di domani, poi decideremo. L'emozione ci sarà, ma sarà magnifico giocare per il nostro Paese con lo stemma dell'Italia sul petto in questo stadio"

Il countdown sta per scadere. 24 ore e l'Italia farà il suo debutto a Euro 2024, affrontando l'Albania. La tensione si inizia a percepire e a raccontare le sensazioni della vigilia è stato il Ct Spalletti, intervistato a Sky Sport:



Che cosa sta trasmettendo e cosa sta ricevendo dalla squadra?

"L'emozione ci sarà ma sarà magnifico giocare per il nostro Paese con lo stemma dell'Italia sul petto in questo stadio. Sentiamo l'emozione trasformarsi in qualcosa di incantevole. Ci saranno molti tifosi dei nostri avversari, ma noi ne avremo 60 milioni in campo perché ai tifosi chiederemo di giocarla insieme a noi, di essere in campo con noi. Dieci ruoli fissi e loro a tutto campo"



Come sta Barella?

"È quello che sa fare più cose, ha un calcio libero e pulito, e contiamo su di lui, ma deve ancora sviluppare l'allenamento di oggi fatto bene e quello di domani e poi decideremo"



Hai sentito le parole di Chiesa o Scamacca? Questa voglia di mettersi alla prova insieme che hanno dimostrato...

"Loro devono sapere che noi in questo momento siamo dei giganti, degli eroi. Abbiamo poco tempo a disposizione per allenare la Nazionale, ma con un gruppo con questa disponibilità e presa di coscienza tutto diventa più facile e quello che si fa in un allenamento è come 10 in un club"



E Calafiori?

"Ha già fatto vedere che ci si può fidare di lui e ha la qualità del calciatore internazionale. Quando hai la palla tu è un difensore, ma quando ce l'ha lui lo devi rincorrere perché è lui che vuole andare a fare gol".