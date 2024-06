Nel video Alex Del Piero e Gianluigi Buffon di nuovo insieme in diretta su Sky Sport nel prepartita di Italia-Albania. Tornavano sul prato dello stadio di Dortmund 18 anni dopo l'impresa contro la Germania nel Mondiale 2006. 6 minuti da non perdere, per chi non ha avuto l'occasione di gustarseli live...

