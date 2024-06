Dopo la vittoria sull'Albania all'esordio di Euro 2024 l'Italia si è guadagnata il primo match point per strappare il pass per gli ottavi di finale: con i tre punti contro la Spagna gli Azzurri avrebbero la certezza aritmetica non solo della qualificazione, ma anche del primo posto. In caso di pareggio o sconfitta contro le Furie Rosse, invece, tutto resterebbe aperto...

LE PROBABILI DI SPAGNA-ITALIA