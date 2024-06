Secondo appuntamento per gli Azzurri in campo oggi alle 21 contro la Spagna. L’incontro di Gelsenkirchen sarà commentato da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW . Esordio per Riccardo Montolivo nel dream team di Sky Sport negli studi pre e post partita con Federica Masolin, Alessandro Costacurta e Paolo Condò. Alle 13, ospite dello studio di Berlino su Sky Sport 24, David Villa

Dove vedere Spagna-Italia in tv

La partita che chiude la giornata di Euro 2024 sarà quella che vedrà in campo gli Azzurri contro la Spagna (seconda giornata gruppo B). Appuntamento oggi, giovedì 20 giugno, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Telecronaca Fabio Caressa, commento di Beppe Bergomi, a bordocampo: Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano, Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio. In occasione di Spagna-Italia, Federica Masolin condurrà (dalle 20 e alle 23) lo studio dalla Veltins-Arena di Gelsenkirchen insieme al suo dream team di ospiti: Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Riccardo Montolivo. L’ex giocatore di Atalanta, Fiorentina e Milan, finalista a Euro 2012 in maglia azzurra, sarà in studio e al commento dei match per il torneo continentale.