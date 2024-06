Qualificazione ottenuta a Lipsia per l'Italia, che ha registrato una curiosità inedita negli ultimi 26 anni tra Europei e Mondiali: nessun giocatore della Juventus è stato schierato titolare da Spalletti (Chiesa e Fagioli dentro nella ripresa). L'ultima volta ci riporta al 1998, sfida al Camerun a Francia '98. E anche in quell'occasione il CT Maldini inserì due bianconeri nel secondo tempo. Ricordi chi c'era in campo a Montpellier?

