Il Ct degli Azzurri suona la carica in vista degli ottavi contro la Svizzera: "Le cose che ha detto Buffon le abbiamo assorbite, dovremo essere molto simili a quelli del 2006 per ripagarli della gioia che ci avevano dato - ha spiegato a Sky Sport -. Bastoni è da valutare bene, Dimarco invece non è recuperabile. Dovremo essere più offensivi di quanto fatto vedere". E in conferenza ha aggiunto: "Giocherà Mancini per Calafiori"

Come stanno Bastoni e Dimarco? Domani giocherà a quattro dietro? "Bastoni è da valutare bene, oggi ha fatto un po' di allenamento e questo ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo. Dimarco invece non è recuperabile, non ci sarà. Difesa a quattro? Sì, giochermo con qualcosa che assomiglia alla difesa a quattro. Dovremo essere più offensivi di quanto fatto vedere, pur non concedendo nulla"

"Gioca Mancini. Scamacca? Ho un dubbio"

Spalletti ha parlato anche in conferenza stampa: "Sono in contatto con Kvara, ci siamo scambiati le congratulazioni per aver passato il turno - ha detto -. Adesso mi aspetto di vedere i miei ragazzi più sciolti. Ora si ragiona sullo scontro diretto, non puoi andare a fare calcoli o valutazioni che a volte di condizionano sulla prestazione. Bisogna agire". E sui rigoristi ha aggiunto: "Li abbiamo fatti battere a tutti, ma non è una cosa ideale perché poi bisogna ricreare delle difficoltà emotive: in questi giorni in allenamento sono stati tutti infallibili, poi però in partita è diverso. Tenteremo di tutto per vincere senza i rigori, pur sapendo di avere un avversario scomodissimo da affrontare. Rivincita con la Svizzera? Si vanno a prendere tutti gli spunti che possono determinare un po' di reazione. Noi cerchiamo di dar loro quanti più stimoli possibile perché così può scattare il click quando meno te l'aspetti". Il Ct si è soffermato anche sui singoli: "Scamacca il gol lo può fare in qualsiasi momento, ha quella qualità e quell'estro, quei guizzi che ti sbranano. Se gioca è da vedere, è l'unico dubbio che ho. Non ci sarà uno che resterà fuori tra lui e Retegui, danno entrambi grosse soluzioni. C'è solo da capire chi far giocare prima e chi dopo. Al posto di Calafiori gioca Mancini: in questo caso qui voglio giocare con un destro a destra e un mancino a sinistra".