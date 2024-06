Darmian: "Ci prendiamo le nostre responsabilità"

Il difensore dell'Italia prova a commentare il ko contro la Svizzera: "Non c'è molto da dire, chiediamo scusa a tutti, ci mettiamo la faccia". C'è grandissima delusione: "Ora prevale un senso di rammarico, c'era la voglia di fare meglio ma non ci siamo riusciti. E' dura quando si subiscono queste sconfitte, in questo momento è difficile spiegare qualcosa"

Matteo Darmian è uno degli uomini più esperti della Nazionale, schierato titolare nella disastrosa sconfitta con la Svizzera che manda gli Azzurri a casa: "Adesso prevale un senso di delusione e rammarico, c'era la voglia di fare meglio, non ci siamo riusciti, ci prendiamo le nostre responsabilità e ci mettiamo la faccia", dice. La difficoltà è anche nel cercare di spiegare cosa esattamente non è andato in questo Europeo: "In questo momento è difficile spiegare qualcosa, è dura e prevale il rammarico, è un dispiacere che va oltre e bisogna chiedere scusa a tutti. Non è mai piacevole perdere, è dura quando si subiscono queste sconfitte, non c'è molto da aggiungere".