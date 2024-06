Donnarumma: "Delusione enorme, chiediamo scusa"

Sconfortato il capitano degli azzurri, uno dei pochissimi positivi anche nella deludente sconfitta dell’Italia contro la Svizzera: "È mancato un po’ tutto: la voglia di reagire, di aiutarci l’uno con l’altro. Siamo davvero dispiaciuti, come siamo entrati nel secondo tempo è inaccettabile". Poi però aggiunge: "Non siamo veramente questi, la nazionale ha un futuro anche se adesso è difficile accettarlo"

"Per me non siamo questi, è difficile anche parlare. Bisogna fare un mea culpa, prendersi le responsabilità e chiedere scusa ai tifosi perché la delusione è enorme". Così a caldo il capitano della nazionale, Gigio Donnarumma al termine dell’ottavo di finale perso dagli azzurri contro la Svizzera. "Non siamo entrati in partita nel primo tempo e anche nel secondo abbiamo commesso questo errore. Purtroppo abbiamo lasciato il pallino in mano a loro, senza mai tenerla la palla e abbiamo fatto tantissimi errori. Bisogna accettarlo e dare anche i meriti a loro che hanno giocato una grande partita ma noi dovevamo fare assolutamente molto ma molto meglio".