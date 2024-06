L'uscita di scena degli azzurri è stata un fallimento, ma la storia dice che tutte le ultime tre squadre campioni in carica hanno perso nella stessa fase del torneo. Unici a riconfermarsi sono stati gli spagnoli tra 2008 e 2012. E come erano andati i detentori del trofeo in ogni edizione?

