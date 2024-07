Il primo luglio del 2004 il romanista Traianos Dellas infilava la porta di Petr Cech e faceva terminare per l'ultima volta nella storia una partita al primo tempo supplementare. Sarebbe potuto succede anche nella finalissima di Champions del 2003 Milan-Juventus. Il primo (e unico altro caso) in un preliminare con Ibra in campo

LA STORIA DELL'EUROPEO VINTO DALLA GRECIA NEL 2004