L’attaccante francese del Real Madrid è tornato a parlare in conferenza stampa delle elezioni francesi, con il secondo turno che si terrà domenica 7 luglio: "È veramente urgente andare a votare al secondo turno. I risultati del primo sono stati catastrofici. Uscite di casa e andate a votare facendo la scelta giusta. È un momento cruciale per la storia del nostro Paese". Sulla partita contro il Portogallo, in particolare su Ronaldo: "Lo ammiro, ma spero che domani non sarà felice"

Alla vigilia della sfida dei quarti contro il Portogallo, Kylian Mbappé, capitano della nazionale francese, torna sul tema delle elezioni politiche e fa un nuovo appello al voto, schierandosi contro le destre, RN e l'ipotesi di Jordan Bardella premier: " È veramente urgente andare a votare al secondo turno (domenica 7 luglio) – ha detto Mbappé -. Abbiamo visto i risultati del primo turno, e sono stati catastrofici . Ora non possiamo lasciare il paese in mano a certa gente. Quindi uscite di casa, e andate a votare facendo la scelta giusta . È un momento cruciale per la storia del nostro Paese".

"Ammiro Ronaldo, ma spero che dopo la partita non sarà felice"

Mbappé ovviamente ha parlato anche di calcio e della sfida contro il Portogallo di Ronaldo: "Ammiro la grandezza di CR7, apprezzo quello che è stato e quello che è, non ci sarà mai un giocatore come lui – ha spiegato Mbappé in conferenza stampa parlando dell’attaccante portoghese -. Lo rispetto ma spero che non sia felice domani. Cristiano è unico, sono fortunato ad aver realizzato il sogno di giocare per il Real ma quello che ha fatto lui è incredibile". Da Ronaldo a Griezmann, attaccante che domani giocherà nel tridente con la stella del Real Madrid: "Sta attraversando un momento difficile ma ha il sostegno di tutti".