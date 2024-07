Euro 2024, partite oggi: quarti

Due gli ottavi di finale che si disputeranno oggi, venerdì 5 luglio. Alle 18 spazio a Spagna-Germania, con Federico Zancan al commento insieme a Riccardo Montolivo, nel match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Alle 21 invece è il turno di Portogallo-Francia, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

Iniziano i quarti di finale di Euro 2024, tutti da non perdere oggi, venerdì 5 luglio, su Sky e in streaming su NOW. Si parte alle 18 con la sfida tra Spagna-Germania che sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Zancan con commento di Riccardo Montolivo. A bordocampo Niccolò Omini e Giovanni Guardalà. Alle 21, invece, spazio a Portogallo-Francia, live sui canali su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Andrea Marinozzi, con commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Paolo Assogna e Filippo Benincampi. Appuntamento, inoltre, con gli approfondimenti dedicati all’Europeo. Alle 14 spazio a 'EuroGoleador', in studio: Sara Benci e Fernando Orsi. Alle 17, alle 20 e alle 23, invece, spazio a 'Sky Euro Show', in studio: Leo Di Bello, Beppe Bergomi, Thomas Heurtaux e Maurizio Compagnoni. Alle 23.30, chiuderà la giornata Calciomercato – L’Originale.