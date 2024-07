Brillano in particolare gli spagnoli tra i migliori undici dei quarti di finale all'Europeo, formazione in cui rientrano quattro goleador delle ultime partite. Presenti anche quattro giocatori della Serie A e non mancano i "rimpianti" per i Ct. Il modulo è il 3-4-3. Ecco le scelte di Andrea Marinozzi e Federico Zancan

