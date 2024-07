Olanda, Koeman: "Critiche eccessive nei nostri confronti"

Il Ct dell'Olanda si è concentrato in un'intervista a Nos Tv sulle critiche ricevute dalla squadra e sulla partita contro l'Inghilterra: "Hanno molta qualità anche se non sempre è emersa. È speciale essere in semifinale, ora bastano due vittorie in più"

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Turchia , l' Olanda si prepara ad affrontare in semifinale l' Inghilterra . Gli Orange stanno disputando un ottimo Europeo, anche considerate le numerose assenze, ma hanno comunque ricevuto molte critiche in patria. Sulla questione è intervenuto il Ct Ronald Koeman ai microfoni di Nos Tv: "Per quanto mi riguarda potrebbero essere più rispettose sia nei confronti dei giocatori che dell'allenatore. Rispetto ai miei tempi ci sono molti più programmi tv e ci sono i social media. Le reazioni attirano tutta l'attenzione e devi cercare di tenere tutto questo lontano dal gruppo, ma non è sempre possibile ."

"Semifinale speciale, ci mancano due vittorie"

Koeman ha preso le difese soprattutto di Memphis Depay, autore di un gol in questo Europeo: "Non è lontano dal titolo di capocannoniere della nazionale olandese. Merita un po' più di rispetto". L'Inghilterra si è qualificata battendo ai calci di rigore la Svizzera, ma fin qui è apparsa poco brillante. "Hanno molta qualità anche se non sempre è emersa. Sono stati per tanto tempo con lo stesso allenatore. Tuttavia, all'interno della squadra c'è fiducia in un buon risultato, nonostante alcuni critici ne dubitino. È speciale essere in semifinale, non tutti se lo aspettavano. Ma abbiamo sempre pensato di poter andare lontano. Ora bastano due vittorie in più".