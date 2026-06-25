Dal 28 giugno all'11 luglio, in Galles, l'Europeo Under 19: il Ct Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo. Nella lista ci sono anche due classe 2009, il baby fenomeno della Roma, Arena, e Elimoghale della Juventus. Quattro i convocati dall'Inter
- Era il 2023 quando l'Italia festeggiava il titolo europeo con la Nazionale Under 19. A distanza di tre anni (e con il titolo vinto poi da Spagna e Olanda), gli Azzurrini provano a tornare sul tetto d'Europa sotto la guida del Ct Bollini, che ha ha reso noto l’elenco dei 20 convocati. Tutti nati nel 2007 ad eccezione di cinque classe 2008 e due classe 2009
- L'Italia, inserita nel Gruppo B, giocherà lunedì 29 giugno contro la Serbia (ore 17 italiane), con la Croazia giovedì 2 luglio (ore 15) e con l'Ucraina domenica 5 luglio (ore 17)
- Portiere
- Classe 2007
- Portiere
- Classe 2007
- Difensore
- Classe 2007
- Difensore
- Classe 2008
- Difensore
- Classe 2008
- Difensore
- Classe 2007
- Difensore
- Classe 2008
- Difensore
- Classe 2007
- Difensore
- Classe 2007
- Centrocampista
- Classe 2007
- Centrocampista
- Classe 2008
- Centrocampista
- Classe 2007
- Centrocampista
- Classe 2007
- Centrocampista
- Classe 2007
- Centrocampista
- Classe 2008
- Attaccante
- Classe 2009
- Attaccante
- Classe 2007
- Attaccante
- Classe 2009
- Attaccante
- Classe 2007
- Attaccante
- Classe 2007