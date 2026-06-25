 Italia agli Europei Under 19 2026: i convocati del Ct Bollini | Sky Sport
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Italia agli Europei Under 19: i convocati del Ct Bollini

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Dal 28 giugno all'11 luglio, in Galles, l'Europeo Under 19: il Ct Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo. Nella lista ci sono anche due classe 2009, il baby fenomeno della Roma, Arena, e Elimoghale della Juventus. Quattro i convocati dall'Inter

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