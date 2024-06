L'Albania sarà la prima avversaria dell'Italia in Germania: appuntamento sabato 15 giugno al Signal Iduna Park di Dortmund. Seconda qualificazione all'Europeo per la nazionale allenata ora da Sylvinho, dopo quella nel 2016 con Gianni De Biasi in panchina. Ci si attende molto dall'interista Asllani e dall'attaccante Broja, i calciatori più costosi di una rosa costruita con l'algoritmo. Ad aver segnato di più quest'anno però è una vecchia conoscenza della Serie A