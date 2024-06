La Serbia perde Kostic, uscito in lacrime nel corso della partita con l'Inghilterra: gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale del ginocchio sinistro. Europeo praticamente finito per lui, così come per Vlasic che ha già salutato la Croazia (e non ci sarà contro l'Italia) a causa di un problema muscolare

ITALIA, LE NEWS DAL RITIRO LIVE