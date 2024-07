Con una serata da fenomeno, Diogo Costa regala al Portogallo i quarti di finale. Ma che fosse un pararigori l'avevamo già intuito in un'edizione della Champions in cui ne aveva neutralizzati tre di fila, in tre partite. E nelle "lotterie" dei rigori è il migliore nella storia degli Europei... insieme a due italiani

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DEGLI EUROPEI