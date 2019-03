Roberto Mancini non lo chiama in Nazionale da settembre, ma nell’Italia dei giocatori più seguiti sul web Mario Balotelli sarebbe, per distacco, il centravanti titolare. Merito della sua esultanza in diretta social, un’Instagram story che gli ha permesso di raddoppiare i seguaci e superare un mostro sacro come Buffon. Nella top 11 ci sono, tra gli altri, i componenti della “BBC” juventina (Bonucci, Barzagli e Chiellini) e azzurri emigrati all’estero (Verratti e Darmian)

BALO COME TOTTI, ESULTANZA IN DIRETTA INSTAGRAM. VIDEO