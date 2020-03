Calcio femminile, Algarve Cup: l'Italia non gioca la finale per emergenza coronavirus

Doveva essere l'esame di maturità, invece non sarà così. L'Italia femminile non potrà giocare la finale di Algarve Cup - una delle competizioni più importanti del panorama che si sta svolgendo in Portogallo - a causa dell'allarme Coronavirus. Niente sfida alla Germania, che si trova al secondo posto nel ranking mondiale e che dal 1995 al 2013 è stata capace di vincere 6 Europei e 2 Mondiali. Le azzurre, che non prendevano parte al torneo da 12 anni e che erano arrivate all'ultimo atto eliminando Portogallo e Nuova Zelanda, lasceranno la penisola Iberica nelle prossime ore. Questa la decisione della Figc, che si è mossa in accordo con gli organizzatori della competizione e la stessa Germania (il calcio d'inizio era in programma mercoledì alle 19:45). C'è però un problema da risolvere: nel pomeriggio la Federazione italiana aveva organizzato un volo charter Alitalia che sarebbe partito mercoledì mattina alle 9. Tuttavia il Portogallo nella notte chiuderà i cieli, quindi è da vedere se la Nazionale azzurra riuscirà a volare. Di qui i contatti continui fra la Figc, il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri per capire come riportare indietro le ragazze. L'allarme Coronavirus ha avuto delle inevitabili ripercussioni anche sul campionato femminile di Serie A, che è stato sospeso a data da destinarsi al pari di quelli maschili.