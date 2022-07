Cristiana Girelli: "Abbiamo voglia di stupire"

Meno due all'esordio. La Francia è davvero vicina. L'Italia è pronta per la prima partita di questo Europeo (domenica 10 luglio con pre partita dalle ore 20.15 su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Le Azzurre, per iniziare bene, hanno bisogno (anche) dei gol del loro numero 10, Cristiana Girelli, 53 gol in 91 presenze con la maglia azzurra, di cui 35 con Milena Bertolini come Ct.