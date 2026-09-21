Silver van Hetten ha 17 anni ed è sorella della moglie di Donyell Malen. Il post sui social del centravanti giallorosso: "Orgoglioso di te" MALEN INFORTUNATO, SALTA LA NAZIONALE

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram l'attaccante della Roma Donyell Malen ha annunciato ufficialmente l'arrivo in giallorosso della cognata Silver Van Hetten. La giovane calciatrice entrerà a far parte del settore giovanile del club, aggregandosi alla formazione Primavera Femminile.

Il messaggio di Malen "Felice di annunciare che mia sorella fa ora parte dell'AS Roma. Orgoglioso di te, Bobba!", ha scritto l'attaccante olandese a corredo dello scatto social. Bobba è un modo simpatico per scherzare sul soprannome che è stato dato a Malen dai tifosi della Roma (la cui genesi è stata spiegata qui).

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Silver è la sorella o la cognata di Malen? A livello di parentela, Silver è tecnicamente la cognata di Donyell Malen, essendo la sorella minore di sua moglie. L’attaccante giallorosso ha un profondo legame affettivo con lei, sono cresciuti a stretto contatto all'interno dello stesso nucleo familiare e Malen la considera a tutti gli effetti come una vera e propria sorella minore. Per questo motivo per cui ha voluto celebrare così il suo debutto in giallorosso (avvenuto nei minuti finali del match vinto per 2-1 contro la Fiorentina).